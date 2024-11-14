Названы возможные три уступки Трампу от России

Бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер назвала три возможные уступки, которые может сделать Россия избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Financial Times.

Первой возможной уступкой Геттемюллер назвала формулировку для прекращения огня на Украине — а именно описание статуса Западной Германии по итогам Второй мировой войны. В этой формулировке указывалось, что «территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германии от ее восточных регионов не считалось постоянным». При этом Геттемюллер подчеркнула, что подобный раздел может длиться очень долго, но не следует считать его постоянным.

Второй уступкой экс-заместитель назвала вступление Украины в НАТО, но отложенное на неопределенный срок.

«Никто не может предсказать, когда эти переговоры закончатся, поскольку Украине будет сложно выполнить требования как ЕС, так и НАТО. Тем не менее, она будет на пути к членству в ЕС и НАТО, как и обещали в обоих институтах», — заявила она.

В качестве третьей уступки Геттемюллер назвала готовность со стороны России возобновить переговоры по контролю над ядерным вооружением. По мнению бывшего политика, подобные соглашения не будут связаны со значительными лишениями для России, но помогут укрепить позицию Трампа.

«Важно, чтобы Трамп убедился, что он не окажется в проигрыше во время переговоров с Путиным по Украине. Он должен знать, что Путин будет готов пойти на некоторые уступки, тщательно продуманные, чтобы сохранить лицо — свое, Трампа и Зеленского тоже. Никому не нужно выходить из этой войны с сокрушительным поражением», — добавила она.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что что украинские военные надеются на дипломатическое окончание конфликта с Россией.