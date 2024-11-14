Маск высказался о меняющих пол детям врачах

Американский предприниматель Илон Маск заявил о поддержке пожизненного заключения для врачей, проводящих операции по смене пола* детям.

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Один из пользователей соцсети X призвал к пожизненному заключению врачей, проводящих операции по смене пола* детям. Таким образом он отреагировал на информацию газеты Times о том, что в США за последние пять лет по меньшей мере 14 тысяч детей подверглись «хирургической или химической кастрации», сообщает РИА Новости.

Илон Маск заявил, что активисты, продвигающие идеологию смены пола*, должны сидеть в тюрьме, поскольку миллиардера, по его словам, обманом заставили подписать документы по смене пола* для сына Ксавье. В результате Маск заявил, что его сын «мертв», убит «вирусом пробужденчества».

Миллиардер назвал безумием вводить тюремные сроки за «неправильное» гендерное обозначение человека. Пост с реакцией на публикацию о новом законе в Шотландии, согласно которому нарушителю грозит срок до семи лет тюрьмы, он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

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