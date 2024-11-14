Премьер-министр Армении Никол Пашинян предстал перед пользователями соцсетей в непривычном образе — без знаменитой бороды, которая стала его визитной карточкой. Ролики с преображенным лидером Армении появились в соцсетях. Об этом пишет Life.

Видео премьер-министр Армении опубликовал на своей личной странице в Instagram*.

На кадрах Пашинян выходит из ванной комнаты и показывает чисто выбритое лицо. Публикация сопровождается подписью: «Готов нести ответственность».

Пользователи активно обсуждают появившийся в сети ролик.

Часть комментаторов предполагает, что на видео человек, лишь похожий на Пашиняна. Соответственно, добавляют они, речь может идти о «проделках» нейросетей.

*Instagram — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ