В Молдавии Санду сочли незаконно избранным президентом

Президент Молдавии Майя Санду переизбрана незаконно, оппозиционный блок «Победа» не считает ее законным главой государства.

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Об этом заявила исполнительный секретарь молдавской политической силы Марина Таубер, передает РИА Новости.

«Мы, политблок «Победа», вместе с Иланом Шором четко заявляем, что не признаем эти выборы. На сегодняшний день Санду избрана незаконно, она получила меньше голосов в стране», — отметила она.

По словам Таубер, Санду может стать лишь президентом диаспоры, однако не может претендовать на президентский пост.

До этого посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что недавно прошедшие в Молдавии президентские выборы показали, что значительная часть населения республики склоняется к сотрудничеству с Россией.

Дипломат пояснил, что как посол контактирует в Молдавии с представителями общественных и политических кругов, а также с простыми людьми. По его словам, эти контакты «говорят о заинтересованности значительной части населения в развитии отношений с Российской Федерацией».

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.