Политолог объяснил судебное преследование Ле Пен во Франции

Политолог Дмитрий Леви в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию вокруг лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая является фигурантом дела об отмывании средств Европарламента.

Ранее обвинение по делу об отмывании средств Европарламента потребовало у суда запретить Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет, передавало Agence France Press. Помимо этого, обвинение запросило для политика пять лет тюрьмы, из которых три — условно, а два — с электронным браслетом. До этого начался суд над Ле Пен, ее отцом и еще 23 членами объединения по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Европейского союза (ЕС) в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Безусловно, в этом деле есть политический вектор. Однако происходящее с Ле Пен не стоит воспринимать в категориях традиционного политического давления – так, как будто Франция была бы классическим тоталитарным государством. Здесь нет какого-то государственного заказа или какой-то государственной травли, но есть понимание на местах, что Ле Пен представляет собой серьезную политическую силу, которая реально оппонирует действующей французской власти и политической элите страны. Дмитрий Леви Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог

Специалист провел аналогию между ситуацией вокруг Ле Пен во Франции и преследованием Дональда Трампа в США, которое было связано с противостоянием республиканцев и демократов.

«Нельзя говорить о том, что в США был принципиальный заказ пытаться официально осуществлять давление на Трампа. Тем не менее все сочувствующие демократам силы делали многое для того, чтобы усложнить жизнь республиканцам, в частности Трампу. И с Ле Пен во Франции происходит примерно о же самое. Там многие ощущают, что она представляет опасные для традиционной буржуазной логики ценности в духе классического капитализма, поэтому, похоже, ее пытаются остановить любой ценой, в том числе с использованием политического давления, всевозможных исков и юридических препятствий. Это делается для того, чтобы отпугнуть ее сторонников. Но, как мы видим на примере США, такой подход работает не очень хорошо. Иногда это даже срабатывает вопреки исходным посылам и исходным пожеланиям организаторов таких судебных дел», - сказал Леви.

Политолог вместе с тем ответил на вопрос о том, может ли Ле Пен получить реальный тюремный срок по ее уголовному делу.

«В первую очередь, это зависит от законодательства Франции. И некоторые возможности дать ей реальный срок действительно существуют. Но поскольку в случае с Ле Пен речь все-таки идет об экономических преступлениях, то тут более вероятны ограничения, связанные с запретом заниматься определенной деятельностью, в том числе политической, а также о запрете на определенные экономические действия. То есть здесь речь идет о неком понижении в правах, в первую очередь, политических, а не о том, чтобы «закрыть» Ле Пен и изолировать ее от общества как представляющего угрозу человека. Она представляет собой политическую угрозу, поэтому ее в большей степени стремятся контролировать именно как политического персонажа, чтобы она не могла выдвигаться, чтобы она не могла быть активным участником политических процессов и так далее. Ее хотят от всего этого изолировать, а для этого более чем достаточно просто административного решения, которое при этом гораздо проще принять с точки зрения процессуальных норм», - отметил эксперт.

Дальнейшей тактикой Ле Пен будет ведение агрессивной борьбы и затягивание вопроса до ее следующей политической кампании, предположил Леви.

«А в ближайшую политическую кампанию она попытается отбиться и защитить свою репутацию. По крайней мере, Ле Пен будет пытаться подать обществу все происходящее вокруг нее именно как травлю, попытается завоевать максимум политических очков и во многом разыграть образ некоего мученика. Это та же самая логика, которая была у Трампа, – пытаться использовать любые негативные сценарии в свою пользу, пытаться представить любую попытку государственного давления как давление на политические свободы. И это разумно со стратегической точки зрения, да и другого выбора у Ле Пен нет», - заключил политолог.

Ранее в российском МИД отреагировали на требование срока для Ле Пен.