Соединенные Штаты до конца ноября планируют ввести очередные санкции против России и КНДР. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Накануне западные СМИ сообщили, что США введут новые санкции в отношении КНДР до того, как действующий президент страны Джо Байден покинет свой пост.

«США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи к концу ноября», — пояснили журналисты.

По их оценке, у американского лидера остается все меньше времени на осуществление инициатив такого плана.

Напомним, что в настоящее время в списке стран, против которых США ввели масштабные рестрикции, находятся Куба, Иран, Северная Корея, Россия, Сирия.

Кроме того, санкции введены против Китая, Белоруссии, ЮАР, Эфиопии, Ирака, Йемена, Афганистана и ряда других стран.