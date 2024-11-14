Стало известно о планах США ввести новые санкции против России

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против России и КНДР в конце ноября.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи», — рассказали агентству на условиях анонимности.

Аналитики убеждены, что следующие несколько недель будут иметь решающее значение в вопросе помощи Киеву со стороны западных стран. Это связано с тем, что у действующего президента США Джо Байдена остается все меньше времени для реализации своих планов.

Ранее советник главы Белого дома Джейк Салливан заявил, что Джо Байден перед своим уходом с должности запросит у Конгресса США дополнительные средства на поддержку Украины. Салливан подчеркнул, что уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы Вашингтон выделил Киеву деньги на 2025 год.