Избранный президент США Дональд Трамп хорошо отзывается о главе России, потому что хочет заключить сделку по Украине.

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Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на экс-специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

— По словам Волкера, теплые слова избранного президента в адрес Путина скрывали более меркантильную тактику ведения переговоров с мировыми лидерами, — сообщается в материале.

При общении с журналистами Волкер напомнил, что Трамп на посту президента вел дружеские отношения с Путиным, но все равно совершал шаги против России, такие как снятие запрета на поставку вооружения Украине до начала боевых действий.

Например, одно из западных изданий сообщало противоположное заявление мнению Волкера: о симпатии Трампа к Путину, а также глубокому презрению к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Украина обеспокоена, что победивший на президентских выборах Трамп может провести переговоры с Россией по предложенной формуле вице-президента Джей Ди Вэнса. Почему этот план не устраивает Украину и могут ли его принять, разобралась «Вечерняя Москва».