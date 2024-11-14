В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Владимир Зеленский нарушил конституцию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Геращенко, с 2019 года Зеленский проигнорировал 47 законов, которые были приняты на Украине. Тем самым, по мнению депутата, он нарушил конституцию страны.

«По конституции у президента есть 15 дней, чтобы подписать или ветировать принятый Радой закон. Однако и Зеленский, и его предшественники часто нарушали эту норму. <...> Количество проигнорированных законов достигло критических масштабов: не подписаны и не ветированы более трех десятков законов, принятые депутатами с 24 февраля 2022 года», — заявила она.

Геращенко также добавила, что из 47 проигнорированных Зеленским законов 37 поступили по инициативе парламента, 8 — по инициативе правительства, а 2 закона инициировал сам Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что Зеленский может довести Украину до гражданской войны.