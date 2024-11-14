Штаб Харрис продолжил собирать деньги после ее проигрыша

После того, как Камала Харрис признала свое поражение на выборах президента США, ее штаб продолжает собирать деньги. Как сообщает NBC News, электронные письма и СМС от штаба Харрис продолжают поступать американцам.

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Если предвыборная кампания Харрис чем-то и прославилась, так это своим «кассовым сбором», отмечает NBC News. Всего за несколько месяцев объем сборов преодолел отметку в один миллиард долларов - это рекордные для президентских кампаний США темпы.

Два сотрудника штаба Харрис заявили NBC News, что они продолжают собирать деньги для Национального комитета Демократической партии. Средства должны пойти на пересчет голосов на уровне штатов и перепроверку бюллетеней.

Один из чиновников признал, что у штаба Харрис есть «некоторая задолженность», но ее не составит труда выплатить к концу года. Собеседник канала также подчеркнул, что было бы хуже проиграть, «сидя на куче неизрасходованных денег».

Однако некоторые сотрудники штаба Харрис назвали практику сбора денег со сторонников после явного поражения «ужасной» и «отвратительной». Третий человек, которого «завалили жалобами от доноров», задался вопросом, как демократы смогут сохранить свою репутацию.

Победу на выборах президента США одержал республиканец Дональд Трамп, набравший 312 голосов выборщиков (при необходимых 270) и 50,5 процента голосов избирателей. Его соперница, демократ Камала Харрис получила 226 голосов выборщиков и 48 процентов голосов избирателей.