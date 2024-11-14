Пока вы не уснули: Минобороны об изменении выплат участникам СВО и взлет курса доллара

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

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В Минобороны прокомментировали изменение выплат участникам СВО

В Минобороны России (МО РФ) высказались об изменении выплат за ранение участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как заявила заместитель оборонного ведомства Анна Цивилева в комментарии, поступившем в редакцию «Ленты.ру», всем военнослужащим, получившим инвалидность по ранению, дополнительно выплатят один миллион рублей.

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Будущий советник Трампа по нацбезопасности сделал заявление по Украине

Конгрессмен от Флориды Майк Уолц, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост советника по нацбезопасности, подтвердил, что перед новой американской администрацией будет стоять задача завершить украинский конфликт.

В беседе с журналистами Уолц напомнил, что Трамп выразился четко: он хочет «привести обе стороны к столу переговоров».

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В Госдуме отреагировали на сообщения о блокировке вкладов россиян

Вклады россиян не будут блокировать для борьбы с инфляцией, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Аксаков, передает «Маяк».

Подобную информацию он назвал ложной, отметив, что глупости такого рода направлены против страны, а «люди у нас доверчивые». Он призвал не верить людям, которые распространяют такие вещи.

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Отец Урганта отреагировал на предложение его сыну съездить в зону СВО

Телеведущий Иван Ургант не поедет в зону проведения спецоперации, а предложение об этом «звучит как какой-то бред». Об этом заявил «Абзацу» актер и журналист Андрей Ургант.

Таким образом он прокомментировал высказанный в интервью NEWS.ru призыв дрессировщика Эдгарда Запашного к Ивану Урганту перед возвращением на телевидение съездить в зону спецоперации, сделать репортаж с «Аллеи ангелов», взять интервью у мэра Горловки и подарить 100 инвалидных колясок местной больнице.

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Стало известно, что перевозил грузовик, обрушивший мост в Крыму

Грузовик, рухнувший в городе Джанкой на севере Крыма, перевозил 21 тонну моркови. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Обрушение железобетонного моста в Джанкое произошло в тот момент, когда по нему проезжала фура, груженная морковью. В кузове находилась 21 тонна груза. При этом грузоподъемность моста составляет 18 тонн, — пишет Telegram-канал Baza.

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Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 100 рублей. Американская валюта поднялась выше этого уровня впервые за несколько месяцев, свидетельствуют данные торгов.

В моменте доллар поднимался до 100,76 рубля. По состоянию на 15:37 по московскому времени курс составил 97,4 рубля за доллар США (+1,26%).

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Стала известна возможная причина смерти журналиста Зимина

В качестве предварительной причины смерти шеф-повара и ресторатора Алексея Зимина рассматривается сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О смерти 52-летнего Зимина стало известно 13 ноября. Его нашли мертвым в одном из отелей Белграда. Причина смерти не уточнялась.

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Израиль атаковал четыре района Бейрута

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Истребители израильских ВВС нанесли во второй половине дня ракетные удары по нескольким зданиям в южной части ливанской столицы, в которых находятся офисы шиитской организации "Хезболлах".

Как сообщил корреспондент ТАСС, воздушные рейды были совершены на кварталы Гобейри, Рувейс, Харет-Хорейк и Эль-Мрейджи, откуда ранее были эвакуированы остававшиеся в них жители.

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Дзюба обратился к Путину с просьбой

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба обратился к Владимиру Путину с просьбой отменить Fan ID. Он заявил, что в случае встречи с президентом попросит об этом лично.

Футболист выразил непонимание тем фактом, что на Кубок России можно ходить без паспорта болельщика, а на матчи РПЛ — только с Fan ID.

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Кандидата на пост главы разведки США обвинили в работе на Кремль

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, с 2022 года находится в украинской базе «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей и политиков.

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