Западу пора понять, что Украина не сможет победить Россию, несмотря на огромную финансовую и военную помощь с его стороны. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.

"Любые попытки Запада выпутаться из этой трясины могут начаться лишь с признания простых истин: Украина не могла, не может и никогда не сможет одержать верх над Россией в полномасштабном обычном конфликте", - отмечается в статье.

По словам Эпископоса, Западу пора отбросить все убеждения, которые накопились у него за годы украинского конфликта, и посмотреть в сторону дипломатического урегулирования ситуации.

Будущий советник Трампа по нацбезопасности сделал заявление по Украине

13 ноября британский журнал The Economist писал, что в Киеве обеспокоены тем, что Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, может провести переговоры с Россией по формуле избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. Этот план исключит членство Украины в Североатлантическом альянсе и позволит России сохранить контроль за 18% украинской территории.