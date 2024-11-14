СМИ сообщили о проблемах с безопасностью в резиденции Трампа

Обеспечить безопасность в резиденции избранного президента США Дональда Трампа крайне трудно из-за царящего там хаоса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Трамп живет на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Одновременно с этим резиденция является закрытым клубом с 126 номерами, СПА и полями для гольфа. Как отмечает телеканал, для членов клуба отсутствуют ограничения на то, кого они могут приводить в качестве гостей.

«Эта хаотичная ситуация вызывает небывалые проблемы с контрразведкой и безопасностью, к которым практически невозможно подготовится», — указывается в публикации.

После проведения выборов безопасность в Мар-а-Лаго была усилена. Среди прочего, Секретная служба США использует собак-роботов для наблюдения за территорией и поиском взрывчатых веществ.

Напомним, что Трамп победил на президентских выборах, которые прошли 5 ноября. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис официально признала свое поражение, а действующий президент Джо Байден встретился с оппонентом и поздравил его с победой.