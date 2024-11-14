Одно кадровое решение Трампа назвали «троллингом божественного уровня»

Назначение избранным президентом США Дональдом Трампом Мэтта Гетца на пост главы минюста Соединенных Штатов и генпрокурора является «троллингом божественного уровня». Об этом в беседе с американским телеканалом CNN заявил сенатор Джон Феттерман.

«Это просто своего рода Троллинг божественного уровня», - отметил сенатор, говоря о назначении Гетца на пост главы минюста.

По мнению демократа Феттермана, недавние назначения Трампа на посты его новой администрации могут «спровоцировать кризис».

Будущий советник Трампа по нацбезопасности сделал заявление по Украине

До этого в минюсте США назвали безумием решение Трампа назначить Мэтта Гетца главой ведомства и генеральным прокурором.

Гетца обвиняют в распространении ложных сведений о штурме Капитолия и поддержке воссоединения Крыма с РФ. Также он призывал распустить ФБР и был фигурантом дела о сексуальной эксплуатации.