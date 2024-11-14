Роберт Кеннеди-младший осудил любовь Трампа к фастфуду

Роберт Кеннеди-младший заявил, что еда избранного президента США Дональда Трампа во время предвыборной гонки была «отвратительной».

Об этом он рассказал в интервью Джо Полишу.

— То, что он ест, на самом деле отвратительно. Еда во время предвыборной кампании всегда отвратительна, но еда, которую подают в этом самолете, просто ядовита. У вас есть выбор между... у вас нет выбора, вам либо дают KFC, либо «Биг Мак». Это если вам повезет, а остальное я считаю несъедобным, — сообщил Кеннеди.

Помимо этого, он рассказал, что он до сих пор является сторонником Трампа, но не его вкусовых предпочтений. По его мнению, в свои 78 лет он рискует, питаясь в «Макдоналдсе» и запивая еду колой.

Также он процитировал слова президента UFC Дэйны Уайта, который рассказал, что видел, как Трамп способен работать часами, не выпивая ни глотка воды. Во время предвыборной гонки Трамп отработал в «Макдональдсе». Он заявил, что любит компанию и готов жарить картошку все время. Так он высмеял конкурентку по предвыборной гонке Камалу Харрис, которая рассказывала о якобы тяжелой работе в «Макдоналдсе» во время учебы в колледже.

После поражения кандидата на пост главы Белого дома от партии демократов Камалы Харрис в Сети появилось огромное количество мемов и шуток, связанных с будущей карьерой политика.