Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол был задержан полицейскими за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным канала, конгрессмен боится летать и перед полетом выпил снотворное, а также несколько алкогольных коктейлей. В результате он пропустил свой рейс, а на другой не смог зарегистрироваться, так как случайно заблокировал телефон.

«Это привело к его встрече с полицией, которая сначала подумала, что он просто пьян, и задержала его. После того, как Маккол объяснил ситуацию, полиция помогла ему воспользоваться телефоном, чтобы позвонить члену семьи, который забрал его из аэропорта», - приводит издание заявление сотрудника авиакомпании.

В свою очередь представитель полиции Управления аэропорта Вашингтона сообщил, что Макколу было предъявлено обвинение в появлении в состоянии алкогольного опьянения. При этом он особо отметил, что политик уважительно отнесся к стражам правопорядка.

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Сам конгрессмен признал, что «совершил ошибку, за которую несет полную ответственность». По его словам, он оказался дезориентирован из-за «ошибочного решения» смешать снотворное с алкоголем.

«Сотрудники правоохранительных органов ненадолго задержали меня, пока я ждал, пока меня заберет член семьи. Я не испытываю ничего, кроме уважения и благодарности к офицерам, которые перехватили меня тем вечером», - заверил Майкл Маккол.

Ранее СМИ сообщали, что глава комитета Палаты представителей по внешней политике Майкл Маккол пытался убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории. Он также отмечал, что правительство США собирается поставлять Тайваню новейшие системы вооружений, так как возможный конфликт с Китаем будет преимущественно морским.