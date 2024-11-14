Кулеба назвал Польшу «тылом для Украины»

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Polsat назвал Польшу «тылом для Украины» и призвал не обострять конфликты между странами.

«Давайте воспользуемся военной терминологией. Украина для Польши — это линия фронта, а Польша для Украины — это ее тылы», — цитирует Кулебу ТАСС.

Ранее замглавы правительства Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что призывы Зеленского перехватывать ракеты над Украиной объясняются его желанием втянуть Варшаву в вооружённый конфликт с Россией.

Зеленский упрекнул Польшу за отказ передать Киеву истребители МиГ-29 и нежелание сбивать российские ракеты над Украиной.