Лукашенко допустил женщину на должности президента при одном условии

Женщина когда-нибудь станет президентом Белоруссии, но при условии отсутствия военных проблем.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

«В Беларуси президент — главнокомандующий (...) Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — заявил он.

Лукашенко добавил, что со временем в Белоруссии подойдут к избранию женщины президентом. Однако он считает, что сейчас не время для этого.

Ранее в Белоруссии из предвыборной гонки на выборы президента в 2025 году вышла начальник по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова. По ее словам, никто не сможет обеспечить безопасность страны кроме Александра Лукашенко.