Будущий советник Трампа по нацбезопасности сделал заявление по Украине

Конгрессмен от Флориды Майк Уолц, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост советника по нацбезопасности, подтвердил, что перед новой американской администрацией будет стоять задача завершить украинский конфликт. Об этом сообщает «МК».

В беседе с журналистами Уолц напомнил, что Трамп выразился четко: он хочет «привести обе стороны к столу переговоров». Конгрессмен уточнил, что политик сосредоточен именно на прекращении конфликта, а не на его продолжении. Он также подчеркнул, что мнение Трампа по украинскому вопросу в Белом доме будет определяющим.

Стало известно, каким способом Трамп добьется мира на Украине

Накануне в западных СМИ появился план заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения с вводом европейских в демилитаризованную зону. Его раскритиковали как в Москве, так и в Киеве. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что это предложение хуже Минских соглашений, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не согласны на потерю территорий.