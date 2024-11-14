Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал решение избранного президента США Дональда Трампа выдвинуть сенатора-республиканца Марко Рубио на должность госсекретаря.

Номинация Рубио на эту позицию прогнозировалась экспертами, подчеркнул специалист.

Среди прочих кандидатов на эту должность Рубио – самый известный, самый весомый и самый медийный политик. Но России и всему остальному миру лучше от этого назначения не будет, поскольку Рубио – это радикальный ястреб. По сравнению с ним нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен – это ангел во плоти. И сейчас есть все основания полагать, что администрация Трампа в целом будет ястребиной, как и во время его предыдущего президентского срока. Легко никому не будет – на силовые позиции, такие как госсекретарь, глава Пентагона, директор ЦРУ и советник по нацбезопасности, приходят ястребы. А они являются ключевыми фигурами в вопросах, связанных с формированием внешней оборонной политики США. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

В своей работе Рубио будет придерживаться жесткого курса, считает американист.

«Один из любимых тезисов республиканцев, в том числе Трампа и Рубио, — это «мир посредством силы». Это означает, что он будет стремиться к тому, чтобы заставить противоположную сторону сесть за стол переговоров или принудить ее к достижению желаемой цели Америки. Рубио – радикал, который будет прессинговать, вести политику ультиматумов», - сказал Блохин, подчеркнув, что ранее со стороны Рубио было множество антироссийских заявлений.

Эксперт вместе с тем отметил, что в вопросе дальнейших взаимоотношений между США и Россией главной в Вашингтоне будет позиция Трампа, а не Рубио.

«А Трамп – это не филантроп и не пацифист, он - делец и торговец. И тут возникает вопрос – откажется ли этот бизнесмен-прагматик от такого «лакомого куска», как Украина, чью ресурсную базу журнал Forbes оценил 15 трлн долларов? Конечно, не откажется. Скорее всего, он будет торговаться с нами. К примеру, он может сказать, что США сократят свое сотрудничество с Украиной в обмен на сокращение сотрудничества России с Китаем, ведь для Трампа главным противником является не Россия, а Китай. Но, полагаю, формула «Украина в обмен на Китай», нас не устоит. Так что тут тоже будут проблемы», - заключил собеседник.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта «Новый мир» заявил, что Россия открыта к контактам с США при администрации Дональда Трампа.