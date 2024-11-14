Обзор иноСМИ: «любимчики» Трампа и почему Польша боится «Искандеров»

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Трамп выделяет «любимчиков» среди мировых лидеров

Мировые лидеры, которые не застали первый президентский срок Дональда Трампа, быстро усваивают, как ему нравится работать - если он хочет поговорить с кем-то, есть большая вероятность, что он напрямую позвонит этому человеку, рассказало Bloomberg. Дипломаты и чиновники из разных стран мира поделились с агентством своими первыми впечатлениями от возвращения Трампа в Белый дом.

По мнению собеседников Bloomberg, Трамп будет проводить больше времени не в Вашингтоне, а в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он будет звонить, «кому захочет и когда захочет, наплевав на протокол и проблемы национальной безопасности». Трамп уже начал формировать свою повестку по Украине, Ближнему Востоку и торговле, обзванивая мировых лидеров и «без стыда выделяя любимчиков» среди них, заявили источники Bloomberg. К примеру, Трамп поговорил с президентом Индонезии Прабово Субианто и заявил, что тот может звонить на его личный номер «в любое время, когда захочет». Многие мировые лидеры уже осознали склонность Трампа к личному и прямому взаимодействию, а также его слабость к лести, подчеркивает агентство.

Что означает первая экспортная сделка России по Су-57

Россия подтвердила, что первая экспортная сделка по истребителям пятого поколения Су-57 уже заключена. Как пишет портал Military Watch Magazine, заявление о сделке породило множество спекуляций и попыток отгадать страну, которая получит российские истребители.

Издание назвало одним из главных конкурентных преимуществ Су-57 реальный опыт боевого применения. Этот самолет также отличается мощным вооружением с новейшими ракетами и высокой живучестью за счет малой заметности и современной бортовой обороны. Military Watch напомнил, что заказ на Су-57 ранее размещал Алжир. Также интерес к самолету проявляли Индия и Вьетнам. Как отмечает портал, высокие темпы расширения производства на экспорт помогут России производить больше истребителей и для собственной армии.

«План аннексии Западного берега реки Иордан»

План по аннексии Западного берега реки Иордан, выдвинутый еще во время первого срока Дональда Трампа, снова оказался на повестке дня после переизбрания Трампа, пишет турецкое издание Yeni Safak. Правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже включило этот план в свою программу, утверждает издание.

По данным израильских СМИ, ультраправое правительство Израиля не сомневается, что Трамп проложит путь к контролю над Западным берегом. План, о котором идет речь, включает расширение поселений израильтян на Западном берегу, для этого «также были подготовлены подробные карты». По мнению экспертов, опрошенных Yeni Safak, план подразумевает сохранение «ограниченного жизненного пространства» для палестинцев на Западном Берегу и в секторе Газа

Трамп повлияет на решение Сеула о поставках оружия ВСУ

Победа Дональда Трампа на выборах в США побуждает Южную Корею пересмотреть идею прямых поставок оружия Украине, сообщает Bloomberg. По версии агентства, решение о поставках южнокорейского оружия ВСУ может оказать большое влияние на ход конфликта.

После сообщений об участии военных КНДР в боях с ВСУ Сеул задумался об изменении своей давней политики отказа от передачи летальных вооружений Киеву. Однако теперь правительству президента Юн Сок Ёля придется учитывать позицию Трампа по этому вопросу, рассказал Bloomberg чиновник, попросивший не называть его имени. Во время своей предвыборной кампании Трамп не раз обещал сократить поддержку Украины.

«Новая база ПРО не спасет Польшу от «Искандеров»

Gazeta.pl рассказала о новой базе ПРО Aegis Ashore в польском поселке Редзиково. Этому проекту уже более десяти лет, но в нынешнем виде он «не сильно защитит» Польшу, если страна столкнется с ракетными атаками со стороны России, подчеркивает издание.

Формально система Aegis Ashore, расположенная в Редзиково, с июля «готова к миссии», то есть способна выполнять боевые задачи и включена в систему воздушно-космической обороны НАТО. Официально база открылась в ноябре. Используемые на базе ракеты SM-3 IIA в основном предназначены для сбивания баллистических ракет дальностью от 500 до пяти тысяч километров. Они могут перехватывать только те цели, которые расположены достаточно высоко. Поэтому для них будет очень сложно, а в большинстве случаев невозможно, сбить баллистические ракеты малой дальности вроде ракет российского комплекса «Искандер», подчеркнула газета.