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Под властью Триад: как выглядел китайский "Город тьмы"

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Полицейская операция по выселению жителей Коулуна
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Полицейская операция по выселению жителей Коулуна 
© legion-media.ru
Вид на один из дворов города Коулун
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Вид на один из дворов города Коулун 
© legion-media.ru
Город Коулун накануне сноса
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Город Коулун накануне сноса 
© legion-media.ru
Столкновение жителей города Коулун с полицией
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Столкновение жителей города Коулун с полицией 
© legion-media.ru

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Одна из закусочных внутри города Коулун
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Одна из закусочных внутри города Коулун 
© legion-media.ru
Парк на месте города Коулун
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Парк на месте города Коулун 
© legion-media.ru
Жители города Коулун во время совершения религиозного обряда
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Жители города Коулун во время совершения религиозного обряда 
© legion-media.ru
Жители города Коулун
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Жители города Коулун 
© legion-media.ru
Вид на город Коулун
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Вид на город Коулун 
© legion-media.ru

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Вид на город Коулун
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Вид на город Коулун 
© legion-media.ru
Снос города Коулун
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Снос города Коулун 
© legion-media.ru

Все мы наслышаны о миниатюрных китайских квартирах, где на нескольких квадратных метрах может уживаться целая семья. Даже сейчас, в условиях всеобщего надзора со стороны "Большого брата", в таких районах можно встретить не самых дружелюбных персонажей. Однако подобным трущобам очень далеко до самого известного человейника в Азии - города-крепости Коулун. Это место возникло на крошечном клочке китайской земли в Британском Гонконге. В "Городе тьмы", площадью всего 2,5 гектара, умещались 35 000 человек. Сотни зданий и переулков образовали настоящий каменный лабиринт, без солнечного света и привычного в нашем понимании закона. Несколько десятилетий Коулуном правили Триады, здесь процветала наркоторговля и секс-бизнес.

Падение "Города тьмы" началось в 1984 году, когда Великобритания согласилась вернуть Гонконг китайцам в июле 1997 года. Через три года городские власти начали кампанию по расселению жителей Коулуна. Тем, кто добровольно согласился покинуть это место правительство предлагало компенсацию. Тех же, кто продолжал упорствовать, в конце концов просто выгнали при поддержке полиции. 23 марта 1993 года началось разрушение города. Уже через два года на месте некогда великого и ужасного Коулуна появился парк с бамбуковыми садами.

Как выглядел самый необычный район Гонконга — в галерее "Рамблера".