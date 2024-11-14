Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал в интервью газете La Repubblica, что Украина может предложить избранному главе США Дональду Трампу совместную разработку полезных ископаемых, а также оборону в Европе.

«Мы повысили военную подготовку и можем предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах, в первую очередь в Европе», — передаёт его слова ТАСС.

Подоляк отметил, что на Украине имеются запасы редких минералов, в том числе лития и титана.

«Мы можем разрабатывать их вместе», — добавил он.

При этом, по словам советника главы офиса Зеленского, украинские власти ожидают от Трампа хотя бы ужесточения санкций против России.

Трампа заинтересовал один пункт из «плана победы» Зеленского

Ранее Подоляк заявил, что Киев не пойдёт на переговоры с Москвой при условиях, которые он считает «аморальными».