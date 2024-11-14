В МИД Китая рассказали о позиции страны по кризису на Украине

Власти Китая последовательно придерживаются своей позиции по украинскому кризису. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

© Газета.Ru

Дипломат в своей речи прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что союзники украинской стороны могут оказать давление на Китай на саммите G20.

"Могу лишь сказать, что позиция Китая по украинскому вопросу всегда была последовательной и ясной", - заявил он.

Цзянь добавил, что конструктивная роль Китая в вопросе кризиса на Украине признана международным сообществом.

Зеленский раскритиковал план Китая по мирному урегулированию на Украине

До этого политолог-американист Академии общественных наук КНР Люй Сян сообщил, что российско-украинский конфликт стал уроком для тех, кто в Европе поддерживал расширение НАТО на восток, поскольку игнорирование ключевых интересов РФ оказалось пагубным для европейской безопасности. По его словам, от кризиса на Украине прежде всего пострадали такие страны, как ФРГ, долгое время выстраивавшая стабильное энергетическое и экономическое партнерство с Россией.