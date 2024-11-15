Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует американское лицемерие

Совместная фотография республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена демонстрирует лицемерие американского истеблишмента. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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"Идиллия на лужайке Белого дома. Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала", - прокомментировал фотографию сенатор.

На снимке была и супруга нынешнего хозяина Белого дома Джилл Байден.

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По мнению Пушкова, женщина несчастна, но делает вид, что счастлива. И супружеская пара ненавидит Трампа, но старается скрыть это.

"Так велит американская политическая традиция", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

А вот супруга республиканца Мелания не захотела участвовать в этом спектакле.