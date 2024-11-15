Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует американское лицемерие

Пушков: Cовместное фото Трампа и Байдена демонстрирует американское лицемерие
Совместная фотография республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена демонстрирует лицемерие американского истеблишмента. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Идиллия на лужайке Белого дома. Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала", - прокомментировал фотографию сенатор.
На снимке была и супруга нынешнего хозяина Белого дома Джилл Байден.
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По мнению Пушкова, женщина несчастна, но делает вид, что счастлива. И супружеская пара ненавидит Трампа, но старается скрыть это.
"Так велит американская политическая традиция", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
А вот супруга республиканца Мелания не захотела участвовать в этом спектакле.
"Жена Трампа ехать на встречу пить чай с женой Байдена и делать вид, что все ОК наотрез отказалась", - подытожил Пушков.