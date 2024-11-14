В США объяснили, почему Трамп «тепло отзывается» о Путине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп избегает демонизации Владимира Путина, поскольку намерен заключить с ним сделку. Об этом в беседе с The Wall Street Journal заявил экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

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Он напомнил, что во время своего первого президентского срока Трамп «очень тепло отзывался о Путине», однако отменил эмбарго на поставки оружия Украине, выслал российских дипломатов из Сан-Франциско, а также выслал «около 80 офицеров разведки из Нью-Йорка и Вашингтона».

Волкер полагает, что комплиментарные высказывания Трампа в адрес Путина связаны с прагматичной тактикой республиканца по ведению переговоров с мировыми лидерами.

После победы на Трамп вернулся к позитивной публичной риторике, однако за дружелюбием скрывается глубокая напряженность, отмечается в материале. Так, Путин и Трамп стремятся занять сильные переговорные позиции «перед непростым разговором по Украине», и успех будет зависеть от того, сможет ли президент США «превратить теплые слова в дипломатический прорыв», говорится в тексте.

До этого военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США заявил, что избранный президент США Дональд Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева путем угроз сокращения «важнейшей помощи».