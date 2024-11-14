Водитель «прокатил» на капоте военкома в Харькове

Украинец «прокатил» на капоте своего автомобиля сотрудника военкомата, попытавшегося его мобилизовать на одном из блокпостов. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

По данным издания «Страна.ua», инцидент, попавший на видео, произошел в Харькове после того, как водителя «пытались достать из авто для мобилизации».

В итоге украинец нажал на газ и «прокатил» на капоте сотрудника территориального центра комплектования.

Ранее на Украине был принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Документ обязал граждан Украины обновить свои данные в военкомате, для чего требуется явиться туда лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Кроме того, он изменил порядок вручения повесток.

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С середины октября украинские СМИ стали сообщать о массовых облавах, которые проводят военкомы по всей территории Украины. В частности, сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. При этом в соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов, применяя силу, хватают мужчин, сажают их в машины и автобусы и увозят в неизвестном направлении.