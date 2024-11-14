В Раде предупредили о гражданской войне из-за Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский может «довести» Украину до гражданской войны, чтобы не проводить президентские выборы. Депутат написал об в этом на своих страницах в соцсетях, пишет РИА Новости.

По мнению Дубинского, Зеленский пытается удержаться у власти, опасаясь уголовной ответственности. Депутат заявил, что правительство Зеленского совершило кражи в таких объемах, за которые можно получить «десять пожизненных».

«Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда. <…> Мое мнение - он страну доведет хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится. Ни он, ни его спонсоры», - заявил Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский отвергает мирные предложения, так как заинтересован в затягивании конфликта. Так депутат прокомментировал заявление Зеленского, назвавшего «деструктивной» мирную инициативу Китая и Бразилии. Страны предложили провести международную конференцию, которую признают и Россия, и Украина. Однако Зеленский раскритиковал инициативу, заявив, что ее не согласовывали с Киевом.

Депутат Рады рассказал, как в офис Зеленского везут миллионы долларов

По мнению Дубинского, Зеленский хотел бы затянуть украинский кризис на «бесконечно долгое» время, потому что в этих условиях можно не проводить выборы. Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием обязать парламент назначить дату президентских выборов.