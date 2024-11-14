Зеленский поручил до 1 декабря подготовить проект ежегодного послания Раде

Владимир Зеленский создал рабочую группу по подготовке проекта его ежегодного послания парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины, проект документа должен быть представлен до 1 декабря.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Зеленского.

"Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания. <...> До 1 декабря 2024 г. подготовить и подать на рассмотрение проект послания", - говорится в тексте документа.

Рабочую группу возглавил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

В послании Зеленский излагает свою позицию по основным вопросам внутренней и внешней политики, а также отчитывается о важных решениях.

Дата, когда Зеленский представит Верховной раде свое послание, не уточняется. В последний раз он обращался к парламенту с посланием 28 декабря 2022 года.