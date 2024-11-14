Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, с 2022 года находится в украинской базе «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей и политиков. Кроме того, в базу попадали и западные политики, которые высказывались в поддержку РФ или точки зрения Москвы на конфликт с Киевом.

Габбард внесли в базу в апреле 2022 года. Создатели «Миротворца» обвиняют конгрессвумен в «участии в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира», а также распространении «недостоверной информации». Кроме того, гражданку США считают «агентом российских спецслужб».

В США указали на подвох в теплых словах Трампа о Путине

Напомним, что была членом Палаты представителей от штата Гавайи с 2013 по 2021 год, представляя Демократическую партию. В 2022 году она объявила себя независимым политиком, а в 2024 году присоединилась к республиканцам. Накануне Трамп выдвинул ее кандидатуру на пост директора национальной разведки США.

Как сообщали СМИ, Габбард оказалась в «Миротворце» из-за ее заявлений о том, что США много лет провоцировали Россию на конфликт. Кроме того, она рассказала о наличии в Украине 25 опасных биолабораторий, которые могут выпускать смертельные патогены.