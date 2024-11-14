Депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука, который бежал из страны и защищал каноническую Украинскую православную церковь, похитили и пытали в подвалах сотрудники СБУ. Об этом он рассказал в интервью RT.

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По его словам, в 2022 году его также дважды пытались убить. Дмитрук отметил, что в первые дни после начала СВО на территории Украины были убиты многие деятели политики.

— И для (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского, и для (главы офиса президента Андрея) Ермака это было хорошее время избавиться от политических оппонентов, от оппозиции. И я тоже был в этом списке, — заключил депутат.

Кроме того, известно, что митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был избит сторонниками Украинской православной церкви во время захвата Архангело-Михайловского собора православной церкви в Черкассах. У него обнаружили сотрясение мозга и ожоги.

Также сообщалось, что в Тернопольской области Украины принудительно мобилизовали и избили в ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине — прим. «ВМ») 55-летного протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олега Мельника.