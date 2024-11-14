Нынешние украинские власти ведут подготовку к проведению выборов. При этом социальная выплата, анонсированная ранее президентом страны Владимиром Зеленским, направлена на подкуп потенциальных избирателей.

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Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

— На эту позицию вашей «тысячи», которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он (избиратель — прим. «ВМ») больше не пойдет, — заявил политик, слова которого приводит РИА Новости.

Он также отметил, что из-за этих выплат в размере 1000 гривен Запад может перестать помогать киевским властям.

В свою очередь председатель правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что все пострадавшие украинцы получат компенсации от государства только через 1575 лет. Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает выделение четырех миллиардов гривен на выплату компенсаций гражданам за разрушенное жилье. Однако, по словам народного депутата Шуляк, эта сумма меньше, чем она предлагала в своей поправке и чем реально требует программа, подсчитав, что на выплаты всем пострадавшим уйдет не одна сотня лет.