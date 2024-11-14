Эксперт: Трамп сделает Маска «де-факто президентом»

Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что победивший на выборах в США Дональд Трамп позволит Илону Маску стать «де-факто президентом». Об этом ученый рассказал Telegram-каналу «Абзац».

Ранее Трамп сообщил, что основатель Tesla и Space X Илон Маск и миллионер Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США. По словам Трампа, задачами департамента станут «демонтаж» правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов и сокращение расходов правительства.

Новый департамент будет направлять рекомендации правительству и сотрудничать с управлением по бюджету. Трамп рассчитывает, что Маск и Рамасвами помогут ему создать «предпринимательский подход» к правительству.

По мнению Васильева, 78-летнему Трампу необходим молодой и энергичный соратник. Эксперт заявил, что у Маска есть президентские амбиции, но Трампа это не смущает.