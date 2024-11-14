Эксперт: Трамп сделает Маска «де-факто президентом»
Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что победивший на выборах в США Дональд Трамп позволит Илону Маску стать «де-факто президентом». Об этом ученый рассказал Telegram-каналу «Абзац».
Ранее Трамп сообщил, что основатель Tesla и Space X Илон Маск и миллионер Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США. По словам Трампа, задачами департамента станут «демонтаж» правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов и сокращение расходов правительства.
Новый департамент будет направлять рекомендации правительству и сотрудничать с управлением по бюджету. Трамп рассчитывает, что Маск и Рамасвами помогут ему создать «предпринимательский подход» к правительству.
По мнению Васильева, 78-летнему Трампу необходим молодой и энергичный соратник. Эксперт заявил, что у Маска есть президентские амбиции, но Трампа это не смущает.
«Трампу почти 80 лет. Он понимает, что ему нужен некий громоотвод общественного мнения, поэтому Маск может вести себя как президент не де-юре, а де-факто», - заключил Васильев.