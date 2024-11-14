Глава МИД Украины заявил об оптимизме по вопросу ударов вглубь РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об «осторожном оптимизме» по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.

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Его слова приводит Reuters.

«Мы обсуждали вопросы дальних ударов и евроатлантической интеграции. И здесь мы также настроены осторожно оптимистично», – сказал Сибига, комментируя итоги встречи.

Он также подчеркнул, что стороны обсудили дальнейшую военную помощь Украине. По словам министра, есть «четкая картина, четкие временные рамки и четкие объемы» того, что Киев должен получить до конца года.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценит разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России как прямое вовлечение стран НАТО в конфликт, что приведет к неминуемым и разрушительным для Запада последствиям. Она также предупредила лидеров Запада, что они продолжают играть с огнем, и их действия в очередной раз подтверждают актуальность и необходимость проведения спецоперации на Украине.