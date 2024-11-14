В Германии призвали страну вступить в БРИКС

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германии было бы экономически выгодно присоединиться к БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что членство в НАТО и Евросоюзе не является ограничением для вступления в БРИКС. При этом присоединение следует осуществить как можно скорее — сейчас немецкие компании больше экспортируют в Китай, чем в США. Кроме того, у Германии есть обширные деловые интересы в Индии, а также в РФ, хотя с ней торговля остановлена из-за санкций.

«Мы могли бы вступить, потому что это не военная структура, а деловая структура. Мы видим, как она наполняется жизнью, когда новые страны вступают и хотят иметь хорошее международное сотрудничество на равном уровне», — сказал Нимайер.

Политик добавил, что большой интерес к БРИКС проявляют и африканские страны. Он задался вопросом, почему Берлину стоит упускать такую возможность.

Напомним, что с начала 2023 года к БРИКС, в которой изначально состояли Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В 2024 году в организации председательствует РФ.