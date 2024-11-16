Трамп пригласил еще одного ведущего Fox в свою администрацию

Избранный президент США Дональд Трамп собирается взять в свою администрацию ведущего телеканала Fox Business Ларри Кадлоу. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

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Утверждается, что он может занять пост в сфере экономики и финансов. Советники Трампа считали, что Кадлоу достанется должность руководителя Национального экономического совета, поскольку он занимал ее при первом сроке республиканца.

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По данным Reuters, телеведущий уже отказался от предложенной Трампом работы. Он собирается остаться работать в Fox Business, поскольку он недавно подписал новый контракт с каналом.

Ранее Трамп предложил назначить американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте».