В Турции не исключили визита Трампа в Москву в ближайшее время

Турецкий аналитик Энгин Озер считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может посетить Россию и Украину в ближайшее время. Об этом Озер рассказал РИА Новости.

По мнению аналитика, в рамках визитов в Москву и Киев Трамп попытается добиться соглашения о прекращении огня. Озер подчеркнул, что новый президент США будет обсуждать лишь технические детали такого соглашения.

«Поскольку мирное соглашение все равно не будет подписано, возможно, и необходимости подписывать прекращение огня с какой-либо церемонией не будет», - заявил аналитик.

По словам Озера, Трампу будет достаточно заморозки конфликта. Его предложение будет включать бессрочное прекращение огня и превращение нынешней линии соприкосновения армий в «физическую границу». Также новые власти США попросят Украину приостановить свою заявку в НАТО, считает эксперт.

Трамп опубликовал пост о разговорах с мировыми лидерами

В ходе своей кампании Трамп обещал положить конец конфликту на Украине «за 24 часа» в случае своей победы. Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

В конце июня советники Трампа представили ему план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.