МИД ФРГ отклонил предложение Борреля заморозить политдиалог с Израилем

МИД Германии отклонил предложение главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля приостановить политический диалог с Израилем из-за возможных нарушений прав человека в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

"Мы по-прежнему выступаем за то, чтобы держать открытыми каналы диалога. Это, само собой разумеется, касается и Израиля", - отметили в МИД ФРГ.

Там подчеркнули, что политический диалог с Израилем позволяет также обсуждать такие вопросы, как соблюдение гуманитарного международного права.

"Приостановка диалога, напротив, никому не поможет - ни находящимся в бедственном положении жителям Газы, ни заложникам, которые по-прежнему удерживаются ХАМАС, ни тем в Израиле, кто делают ставку на готовность к диалогу", - подчеркнули в МИД ФРГ.

В четверг глава МИД Анналена Бербок заявила о возможности введения санкций ЕС против отдельных израильских министров, которые нарушают права человека.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов и соответствующее письмо Борреля, глава дипслужбы предложил странам сообщества приостановить политический диалог с Израилем. Документ был направлен министрам иностранных дел стран - членов ЕС в среду, за несколько дней до их встречи 18 ноября в Брюсселе. Для Борреля эта встреча глав МИД станет последней, поскольку он перестанет исполнять обязанности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 декабря, когда к работе приступит новый состав Еврокомиссии. В письме Боррель выражает "серьезную обеспокоенность возможными нарушениями международного гуманитарного права в Газе", а также констатирует, что, по его мнению, "Израиль пока не отреагировал должным образом на эти обеспокоенности".