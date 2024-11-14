С каждой украинской государственной структуры в офис Владимира Зеленского ежемесячно привозят десятки миллионов долларов. Как сообщает RT, об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его информации, лишь с Одесской области ежемесячно собирается от 10 до 15 млн долларов (почти 100-150 млн рублей). Доход с аналогов военкоматов, территориальных центров комплектования, составляет от 2 до 4 млрд долларов в год (от 200 до 400 млрд рублей).

«Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — сказал Дмитрук о Зеленском.

Ранее депутат Рады заявлял, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является «дурной амбицией» Зеленского. По мнению Дмитрука, это очередное решение украинского лидера, которое в будущем станет основой для уголовных дел.