В Турции не исключили визита Трампа в Москву в ближайшее время

Избранный президент США Дональд Трамп в ближайшем будущем может посетить Россию и Украину, чтобы убедить стороны согласиться на прекращение огня, поскольку план республиканца не подразумевает подписания мирного соглашения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

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По его словам, для осуществления плана по прекращению конфликта Москвы и Киева республиканцу не обязательно вступать в должность главы государства, необходимо убедить заинтересованные стороны. В связи с этим Трамп может посетить Москву и Киев в ближайшем будущем, чтобы обсудить детали прекращения огня, указал эксперт. Он также отметил, что "мирное соглашение все равно не будет подписано, возможно, и необходимости подписывать прекращение огня с какой-либо церемонией не будет".

Озер считает, что Трамп будет настаивать на заморозке конфликта. Речь идет об объявлении бессрочного прекращения огня и приостановке процесса вступления Украины в НАТО, подчеркнул эксперт.

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До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возвращение Дональда Трампа к власти не повлияет на отношение США к ситуации на Украине, Вашингтон стремится сохранить контроль над происходящими событиями.