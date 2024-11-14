Завод Rheinmetall на Украине может использоваться для провокаций против РФ. Такое мнение выразил для РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По словам Нимайера, данный завод выпускает оружие, используемое против России, что делает его потенциальной мишенью для российских атак. Тем не менее в Германии общественность была бы шокирована ударом по немецкому предприятию на Украине.

"Возможно, это провокация. Давайте так это назовем", - заявил политик.

Целью такой возможной провокации он назвал дискредитацию руководства России. Немецкий совет за конституцию и суверенитет - неправительственная организация, которая выступает за создание новой конституции ФРГ вместо основного документа 1949 года.

Rheinmetall скоро достроит на Украине второй военный завод

До этого сообщалось, что Rheinmetall запустил на Украине один завод и достраивает второй.