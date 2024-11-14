Израиль в ноябре отказывал всем миссиям ООН в доступе на север Газы

Власти Израиля в текущем месяце отказывали всем гуманитарным миссиям ООН в доступе в северную часть сектора Газа или создавали препятствия для них. Об этом сообщило представительство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на оккупированных палестинских территориях.

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"УКГВ сообщает, что вчера и сегодня (12 и 13 ноября - прим. ТАСС) шесть попыток доставить жизненно необходимую помощь в осажденную северную часть Газы были заблокированы", - говорится в докладе организации. По данным УКГВ ООН, в этих районах могут оставаться около 75 тыс. человек, у которых заканчиваются запасы еды и воды.

"Каждая попытка ООН получить доступ к этим районам для доставки продовольствия, воды или медицинских грузов в этом месяце сталкивалась с отказом или препятствиями", - сказано в тексте. Как указывает организация, властям Израиля передали еще четыре заявки на аналогичные миссии.

Ранее на этой неделе УКГВ ООН сообщало, что Израиль в октябре отказал в доступе в Газу более чем 40% от всех 644 гуманитарных миссий.