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Экс-разведчик США Шаффер заявил, что дни Зеленского сочтены

На фоне потери поддержки Владимир Зеленский покинет свой пост в тот момент, когда США возглавит Дональд Трамп, заявил экс-разведчик из Штатов Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Экс-разведчик США Шаффер заявил, что дни Зеленского сочтены
© globallookpress.com
«Я думаю, что дни Зеленского сочтены, потому что он потерял свой блеск, никто не собирается давать деньги, с ним покончено», — цитирует Шаффера РИА Новости.

По его словам, Зеленского поддерживала администрация Джо Байдена, а Европа не способна давать Украине столько денег, сколько США.

«Как только они уйдут, Зеленский тоже уйдёт», — подытожил Шаффер.

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен ранее обозначил три варианта действий для Владимира Зеленского при отказе США в поставках.

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