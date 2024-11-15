Экс-разведчик США Шаффер заявил, что дни Зеленского сочтены

На фоне потери поддержки Владимир Зеленский покинет свой пост в тот момент, когда США возглавит Дональд Трамп, заявил экс-разведчик из Штатов Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я думаю, что дни Зеленского сочтены, потому что он потерял свой блеск, никто не собирается давать деньги, с ним покончено», — цитирует Шаффера РИА Новости.

По его словам, Зеленского поддерживала администрация Джо Байдена, а Европа не способна давать Украине столько денег, сколько США.

«Как только они уйдут, Зеленский тоже уйдёт», — подытожил Шаффер.

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен ранее обозначил три варианта действий для Владимира Зеленского при отказе США в поставках.