В Эстонии заявили о новой дискриминации россиян

В случае принятия поправок в конституцию Эстонии тысячи россиян столкнутся с дискриминацией. Об этом сообщил "Известиям" временный поверенный в делах РФ в республике Ленар Салимуллин.

По его словам, поправки лишат права голоса около 70,4 тысячи граждан России и более тысячи граждан Белоруссии. Он считает, что такие ограничения носят дискриминационный и русофобский характер. Дипломат обратил внимание на необоснованность тезиса, что сохранение за россиянами возможности участвовать в политической жизни страны представляет угрозу для ее безопасности.

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Однако сами проживающие в Эстонии россияне вносят вклад в развитие страны и платят налоги, подчеркнул он. Оппозиционная эстонская партия Isamaa в октябре инициировала внесение поправок в конституцию о запрете иностранным гражданам, в том числе россиянам, принимать участие в муниципальных выборах. Соответствующее предложение выдвинул председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер на заседании рийгикогу (местного парламента). По словам Сеэдера, право голоса на выборах должно быть только у граждан Эстонии, либо же у граждан стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения.