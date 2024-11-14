Стало известно о планах США ввести новые санкции против Северной Кореи

Власти США, предположительно, введут новые санкции в отношении КНДР до того, как американский глава Джо Байден покинет свой пост. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, страны Запада обеспокоены, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей якобы может повлиять на баланс безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее в России ответили на заявление Госдепа об участии КНДР в украинском конфликте. Как сказал депутат Госдумы Юрий Швыткин, эти подозрения не имеют под собой реальной основы. По его словам, у РФ действительно заключен договор с Северной Кореей о военно-техническом сотрудничестве, но это не означает обязательного участия страны в противостоянии с Украиной.