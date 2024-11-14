Мексика в ноте протеста выразила удивление из-за заявлений посла США

Мексиканский МИД направил ноту протеста в адрес посольства США в Мехико из-за заявлений главы американской дипмиссии Кена Саласара. Об этом говорится в сообщении мексиканского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел сообщает, что направило дипломатическую ноту посольству США в Мексике в связи с заявлениями, сделанными послом Кеном Саласаром во время пресс-конференции, состоявшейся в среду, 13 ноября", - указали в МИД. "В ноте Мексика выразила удивление заявлениями нынешнего посла США в нашей стране", - добавили в дипведомстве.

В среду Саласар в ходе пресс-конференции раскритиковал политику действующих властей Мексики во главе с президентом Клаудией Шейнбаум в сфере борьбы с криминалом. По мнению дипломата, запущенная мексиканским правительством программа, которая направлена на искоренение условий, способствующих росту преступности, провалилась. Он указал, что для обеспечения безопасности необходима тесная координация между США и Мексикой, которая, по его мнению, отсутствует по вине мексиканской стороны.

Саласар на своем посту посла США в Мексике уже попадал в скандальную ситуацию. В августе он публично раскритиковал проводимую мексиканскими властями судебную реформу, предусматривающую, помимо прочего, прямые выборы судей. Тогда мексиканский МИД также направил в адрес американского посольства ноту протеста, в которой слова Саласара назвал "неприемлемой акцией вмешательства, противоречащей суверенитету Мексиканских Соединенных Штатов".

Занимавший тогда пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о паузе в отношениях с американским посольством.