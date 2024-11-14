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CNN: Трамп может выдвинуть своего адвоката Бланша на пост заместителя генпрокурора

Избранный президент США Дональд Трамп может выдвинуть на пост заместителя генерального прокурора страны своего адвоката Тодда Бланша. Об этом сообщила телекомпания CNN. О решении пока не объявлено. Телекомпания узнала об этом от двух человек, "знакомых с мыслями Дональда Трампа" по этому поводу. О Бланше известно, что он представлял интересы Трампа в течение последних 18 месяцев и, в частности, защищал его в суде по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. "Из-за его близости к Трампу и его доверия к нему многие в окружении Трампа ожидали, что в случае его победы Бланш, скорее всего, последует за ним в федеральное правительство", — отмечает CNN. 13 ноября сообщалось, что Трамп предложил назначить на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марко Рубио, а на пост руководителя минюста США — конгрессмена из Флориды Мэтта Гетца. Подробнее о назначениях в администрации Трампа — в материале "Газеты.Ru".

CNN: Трамп может выдвинуть своего адвоката Бланша на пост заместителя генпрокурора
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