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Сенат в кратчайшие сроки утвердит кандидатуры в администрацию Трампа

Сенат Конгресса США собирается максимально быстро одобрить кандидатуры в новую администрацию избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление сделала сенатор Джон Тьюн. Она станет лидером республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа 119-го созыва.

По словам сенатора, такая скорость в организации этой работы необходима, чтобы одобренные кандидаты как можно быстрее приступили к реализации повестки Трампа.

Замечены попытки втянуть Сирию в противостояние на Ближнем Востоке

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев раскрыл ситуации вокруг Сирии в настоящее время. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что были попытки втянуть Сирию в вооруженный конфликт после обмена ударами между Израилем и Ираном.

По его мнению - ближневосточный конфликт разрастается и основаная задача в настоящий момент - предотвратить попытки втягивания Сирии в это противостояние.

NYT: Украина считает гарантии безопасности важнее территориального вопроса

Тема гарантий безопасности будет интереснее для Украины в случае "потенциальных переговоров" по решению конфликта, чем территориальный вопрос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Газета ссылается на оставшегося неназванным крупного украинского чиновника.

Изменение в позиции Украины связали с победой на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

Также Украину будет интересовать ширина демилитаризованной зоны.

Израильская армия наносит удары по лагерям беженцев в секторе Газа

Израильские военные взрывают жилые дома в северо-восточных районах лагеря Джабалия сектора Газа и наносят удары по гуманитарным зонам на юге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По итогам ударов погибло не менее 10 человек. Стало известно и о том, что Израиль с помощью БПЛА сбросил бомбу на здание школы, где находились беженцы, а также обстреляли жилые дома в центральных кварталах.

Россию избрали в один из ключевых комитетов ООН

Делегация от России была выбрана в Комитет по программе и координации при ООН. Об этом сообщает ТАСС.

РФ обошла Литву в ключевой комитет, который рассматривает административные, бюджетные и кадровые вопросов ООН.

При этом членом Комиссии по международной гражданской службе утвердили главу департамента кадров МИД России Андрея Иванова, а членом Пенсионного комитета персонала ООН стал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.