Пока вы спали: избрание РФ в ключевой комитет ООН и приоритеты Украины в случае «потенциальных переговоров»
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Сенат в кратчайшие сроки утвердит кандидатуры в администрацию Трампа
Сенат Конгресса США собирается максимально быстро одобрить кандидатуры в новую администрацию избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление сделала сенатор Джон Тьюн. Она станет лидером республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа 119-го созыва.
По словам сенатора, такая скорость в организации этой работы необходима, чтобы одобренные кандидаты как можно быстрее приступили к реализации повестки Трампа.
Замечены попытки втянуть Сирию в противостояние на Ближнем Востоке
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев раскрыл ситуации вокруг Сирии в настоящее время. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что были попытки втянуть Сирию в вооруженный конфликт после обмена ударами между Израилем и Ираном.
По его мнению - ближневосточный конфликт разрастается и основаная задача в настоящий момент - предотвратить попытки втягивания Сирии в это противостояние.
NYT: Украина считает гарантии безопасности важнее территориального вопроса
Тема гарантий безопасности будет интереснее для Украины в случае "потенциальных переговоров" по решению конфликта, чем территориальный вопрос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
Газета ссылается на оставшегося неназванным крупного украинского чиновника.
Изменение в позиции Украины связали с победой на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.
Также Украину будет интересовать ширина демилитаризованной зоны.
Израильская армия наносит удары по лагерям беженцев в секторе Газа
Израильские военные взрывают жилые дома в северо-восточных районах лагеря Джабалия сектора Газа и наносят удары по гуманитарным зонам на юге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
По итогам ударов погибло не менее 10 человек. Стало известно и о том, что Израиль с помощью БПЛА сбросил бомбу на здание школы, где находились беженцы, а также обстреляли жилые дома в центральных кварталах.
Россию избрали в один из ключевых комитетов ООН
Делегация от России была выбрана в Комитет по программе и координации при ООН. Об этом сообщает ТАСС.
РФ обошла Литву в ключевой комитет, который рассматривает административные, бюджетные и кадровые вопросов ООН.
При этом членом Комиссии по международной гражданской службе утвердили главу департамента кадров МИД России Андрея Иванова, а членом Пенсионного комитета персонала ООН стал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.