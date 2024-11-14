Депутаты бундестага высмеяли канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его выступления в парламенте по вопросам государственного бюджета. Этот момент попал на прямую трансляцию заседания.

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— Я горд тем, что Германия хорошо распоряжается деньгами, — заявил он, не успев закончить фразу перед тем, как депутаты громко рассмеялись.

Политику пришлось сделать паузу и только после этого продолжить выступление, передает РИА Новости.

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Германия отплатила РФ «черной неблагодарностью», поставляя оружие Киеву, хотя именно Москва помогла в свое время стране объединиться. Об этом 13 ноября высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также отметила, что ФРГ способствует росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине.

Олаф Шольц 4 ноября обратился к странам Североатлантического альянса и призвал их предоставить Киеву обещанное ранее вооружение, чтобы ВСУ могли изменить ситуацию на фронте в свою пользу.