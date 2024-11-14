Боррель оскорбил Трампа, сравнив его с испанским диктатором Франко
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сравнил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Соединенные Штаты при Трампе уже не те, какими были при Обаме.
"Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен (премьер-министра Филипе - прим. ред.) Гонсалеса", - заявил Борель на слушаниях в Европарламенте.
При этом он добавил, что разница между Трампом и Франко все же есть. Она заключается в том, первого выбрали граждане США.
Напомним, генерал Франсиско Франко был в числе организаторов переворота 1936 года в Испании, спровоцировавшего начало гражданской войны. После победы националистов, которыми командовал генерал, Франко возглавил страну и установил диктатуру без малого на 40 лет.