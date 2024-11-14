Боррель оскорбил Трампа, сравнив его с испанским диктатором

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сравнил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, Соединенные Штаты при Трампе уже не те, какими были при Обаме.

"Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен (премьер-министра Филипе - прим. ред.) Гонсалеса", - заявил Борель на слушаниях в Европарламенте.

При этом он добавил, что разница между Трампом и Франко все же есть. Она заключается в том, первого выбрали граждане США.

Напомним, генерал Франсиско Франко был в числе организаторов переворота 1936 года в Испании, спровоцировавшего начало гражданской войны. После победы националистов, которыми командовал генерал, Франко возглавил страну и установил диктатуру без малого на 40 лет.